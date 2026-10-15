S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient

Am 15.10.2021 wurden Phillips 66-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81.22 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Phillips 66-Papier investiert hätte, befänden sich nun 123.122 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 297.29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36’603.05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 266.03 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Phillips 66 eine Marktkapitalisierung von 116.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch