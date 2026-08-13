S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Phillips 66-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 116.64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 85.734 Phillips 66-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’339.85 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 12.08.2026 auf 225.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +93.40 Prozent.

Phillips 66 war somit zuletzt am Markt 89.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch