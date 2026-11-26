Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Phillips 66-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 134.96 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Phillips 66-Aktie investierten, hätten nun 74.096 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’492.59 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Anteils am 25.11.2026 auf 236.08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74.93 Prozent zugenommen.

Phillips 66 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch