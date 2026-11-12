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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 12.11.2021 wurde die Phillips 66-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Phillips 66-Aktie bei 77.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Phillips 66-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.291 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Phillips 66-Papiere wären am 11.11.2026 333.91 USD wert, da der Schlussstand 258.68 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 233.91 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Phillips 66 zuletzt 97.75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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