S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.11.2023 wurden Phillips 66-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Phillips 66-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 116.79 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Phillips 66-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85.624 Phillips 66-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’230.50 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 04.11.2026 auf 259.63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 122.30 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich zuletzt auf 105.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch