Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Phillips 66-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Phillips 66-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.147 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Phillips 66-Papiere wären am 16.09.2026 4’008.33 USD wert, da der Schlussstand 264.63 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 300.83 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Phillips 66 bezifferte sich zuletzt auf 105.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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