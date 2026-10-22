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|Profitables Phillips 66-Investment?
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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Phillips 66-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Phillips 66-Anteile 80.35 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.245 Phillips 66-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Phillips 66-Aktie auf 290.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 361.01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 261.01 Prozent angezogen.
Phillips 66 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115.69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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