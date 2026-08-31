S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Philip Morris-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103.00 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97.087 Philip Morris-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’630.10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 86.30 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Philip Morris belief sich zuletzt auf 299.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch