S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Philip Morris-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96.20 USD. Bei einem Philip Morris-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.395 Philip Morris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’073.49 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Papiers am 23.10.2026 auf 199.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107.35 Prozent angezogen.

Philip Morris wurde am Markt mit 310.31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch