Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Philip Morris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Philip Morris-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102.09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Philip Morris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.980 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 178.79 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 04.09.2026 auf 182.53 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 178.79 USD, was einer positiven Performance von 78.79 Prozent entspricht.
Philip Morris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 284.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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