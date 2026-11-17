Heute vor 3 Jahren wurde das Perrigo Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Perrigo Company-Papier bei 30.11 USD. Bei einem Perrigo Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.321 Perrigo Company-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 53.74 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 16.11.2026 auf 16.18 USD belief. Das entspricht einem Minus von 46.26 Prozent.

Am Markt war Perrigo Company jüngst 2.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch