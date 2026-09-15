Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Perrigo Company-Investition?
|
15.09.2026 10:02:07
S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrigo Company von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Perrigo Company gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Perrigo Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Perrigo Company-Papier an diesem Tag bei 21.75 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.598 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie auf 13.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.76 USD wert. Damit wäre die Investition 37.24 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Perrigo Company eine Marktkapitalisierung von 1.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Perrigo Company PLC
Analysen zu Perrigo Company PLC
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.