S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrigo Company von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Perrigo Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Perrigo Company-Papier an diesem Tag bei 21.75 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.598 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie auf 13.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.76 USD wert. Damit wäre die Investition 37.24 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Perrigo Company eine Marktkapitalisierung von 1.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch