S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Perrigo Company-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Perrigo Company-Aktie an diesem Tag 29.83 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 335.233 Perrigo Company-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’393.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 46.06 Prozent eingebüsst.

Perrigo Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch