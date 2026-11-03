S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Perrigo Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79.95 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.508 Perrigo Company-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 197.00 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 02.11.2026 auf 15.75 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 80.30 Prozent.

Alle Perrigo Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch