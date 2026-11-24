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|Lukrative Perrigo Company-Investition?
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24.11.2026 10:02:13
S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 24.11.2021 wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Perrigo Company-Anteile bei 38.83 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Perrigo Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.753 Perrigo Company-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 407.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59.21 Prozent eingebüsst.
Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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