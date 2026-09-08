S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Perrigo Company-Papier bei 90.70 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 110.254 Perrigo Company-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1’644.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.92 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83.55 Prozent verringert.

Der Marktwert von Perrigo Company betrug jüngst 2.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch