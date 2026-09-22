Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568
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22.09.2026 10:02:21
S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Perrigo Company-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Perrigo Company-Papiers betrug an diesem Tag 32.25 USD. Bei einem Perrigo Company-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.008 Perrigo Company-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 438.14 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56.19 Prozent verringert.
Perrigo Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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