S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Perrigo Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Perrigo Company-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.25 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 701.754 Perrigo Company-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’894.74 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 09.11.2026 auf 16.95 USD belief. Damit wäre die Investition um 18.95 Prozent gestiegen.

Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch