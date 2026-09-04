S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PerkinElmer-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 190.50 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die PerkinElmer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.525 PerkinElmer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.57 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 03.09.2026 auf 130.63 USD belief. Damit wäre die Investition 31.43 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von PerkinElmer bezifferte sich zuletzt auf 14.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch