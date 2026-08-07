PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PerkinElmer-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PerkinElmer-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 185.43 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die PerkinElmer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53.929 PerkinElmer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’160.82 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 06.08.2026 auf 114.24 USD belief. Damit wäre die Investition 38.39 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von PerkinElmer bezifferte sich zuletzt auf 12.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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