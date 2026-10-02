PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte eine PerkinElmer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in PerkinElmer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurden PerkinElmer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 173.60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.760 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 858.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149.06 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14.14 Prozent verkleinert.
PerkinElmer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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