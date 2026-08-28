PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PerkinElmer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in PerkinElmer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die PerkinElmer-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das PerkinElmer-Papier an diesem Tag bei 117.37 USD. Bei einem PerkinElmer-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85.201 PerkinElmer-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’051.38 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 27.08.2026 auf 129.71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.51 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von PerkinElmer belief sich zuletzt auf 14.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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