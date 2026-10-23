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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in PerkinElmer eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem PerkinElmer-Papier statt. Diesen Tag beendete die PerkinElmer-Aktie bei 102.28 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PerkinElmer-Aktie investiert, befänden sich nun 9.777 PerkinElmer-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (157.36 USD), wäre das Investment nun 1’538.52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.85 Prozent gesteigert.
Alle PerkinElmer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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