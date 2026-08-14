Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’697 -0.3%  DAX 26’433 0.5%  Euro 0.9399 0.2%  EStoxx50 6’541 -0.1%  Gold 4’394 1.0%  Bitcoin 51’124 -0.9%  Dollar 0.8115 -0.3%  Öl 87.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
RWE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Suche...
Plus500 Depot

PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren PerkinElmer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

PerkinElmer
101.25 EUR -0.54%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PerkinElmer-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PerkinElmer-Aktie 54.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PerkinElmer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.838 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 215.95 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 13.08.2026 auf 117.50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 115.95 Prozent erhöht.

Am Markt war PerkinElmer jüngst 13.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PerkinElmer Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten