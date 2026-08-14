S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PerkinElmer-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PerkinElmer-Aktie 54.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PerkinElmer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.838 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 215.95 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 13.08.2026 auf 117.50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 115.95 Prozent erhöht.

Am Markt war PerkinElmer jüngst 13.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch