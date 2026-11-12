S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: Wäre eine PepsiCo-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

PepsiCo-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 144.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69.257 PepsiCo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’968.83 USD, da sich der Wert eines PepsiCo-Anteils am 11.11.2026 auf 143.94 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.31 Prozent verringert.

Insgesamt war PepsiCo zuletzt 195.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch