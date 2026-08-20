S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 20.08.2025 wurden PepsiCo-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 150.73 USD. Bei einem PepsiCo-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66.344 PepsiCo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PepsiCo-Papiers auf 142.58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’459.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.41 Prozent verringert.

Am Markt war PepsiCo jüngst 191.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch