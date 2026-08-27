PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PepsiCo gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PepsiCo-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PepsiCo-Papier bei 179.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.557 PepsiCo-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PepsiCo-Papiere wären am 26.08.2026 79.25 USD wert, da der Schlussstand 142.19 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 79.25 USD entspricht einer negativen Performance von 20.75 Prozent.
Der PepsiCo-Wert an der Börse wurde auf 194.18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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