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|PepsiCo-Anlage unter der Lupe
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PepsiCo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem PepsiCo-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das PepsiCo-Papier letztlich bei 105.81 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9.451 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PepsiCo-Papiere wären am 04.11.2026 1’346.00 USD wert, da der Schlussstand 142.42 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.60 Prozent zugenommen.
Am Markt war PepsiCo jüngst 186.73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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