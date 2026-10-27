S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Pentair-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 109.13 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.163 Pentair-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 55.22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 506.00 USD wert. Mit einer Performance von -49.40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Pentair bezifferte sich zuletzt auf 8.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch