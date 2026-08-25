Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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25.08.2026 10:02:17
S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Pentair-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pentair-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Pentair-Papier bei 42.37 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23.599 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 63.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’494.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.41 Prozent gesteigert.
Am Markt war Pentair jüngst 10.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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