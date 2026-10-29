S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet

Am 29.10.2021 wurden PayPal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die PayPal-Aktie bei 232.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PayPal-Papier investiert hätte, hätte er nun 42.994 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’431.32 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 28.10.2026 auf 56.55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 75.69 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von PayPal belief sich jüngst auf 47.05 Mrd. USD. PayPal-Anteile wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie belief sich damals auf 40.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch