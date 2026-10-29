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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PayPal-Aktie Investoren gebracht.
Am 29.10.2021 wurden PayPal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die PayPal-Aktie bei 232.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PayPal-Papier investiert hätte, hätte er nun 42.994 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’431.32 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 28.10.2026 auf 56.55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 75.69 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von PayPal belief sich jüngst auf 47.05 Mrd. USD. PayPal-Anteile wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie belief sich damals auf 40.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu PayPal Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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