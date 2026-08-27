S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61.19 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163.425 PayPal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’101.32 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 26.08.2026 auf 61.81 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.01 Prozent erhöht.

Am Markt war PayPal jüngst 53.27 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des PayPal-Papiers fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie lag beim Börsengang bei 40.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch