S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PayPal-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die PayPal-Aktie letztlich bei 38.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die PayPal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.309 PayPal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’372.53 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 09.09.2026 auf 52.17 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 37.25 Prozent.

Zuletzt verbuchte PayPal einen Börsenwert von 45.39 Mrd. USD. Das Börsendebüt der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der PayPal-Aktie wurde der Erstkurs mit 40.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch