PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in PayPal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PayPal-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die PayPal-Aktie letztlich bei 38.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die PayPal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.309 PayPal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’372.53 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 09.09.2026 auf 52.17 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 37.25 Prozent.
Zuletzt verbuchte PayPal einen Börsenwert von 45.39 Mrd. USD. Das Börsendebüt der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der PayPal-Aktie wurde der Erstkurs mit 40.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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