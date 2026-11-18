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|Lohnendes Parker Hannifin-Investment?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Parker Hannifin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Parker Hannifin-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 332.30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Parker Hannifin-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.301 Parker Hannifin-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 920.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277.11 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 177.11 Prozent.
Der Parker Hannifin-Wert an der Börse wurde auf 117.90 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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