Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Parker Hannifin-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 332.30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Parker Hannifin-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.301 Parker Hannifin-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 920.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277.11 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 177.11 Prozent.

Der Parker Hannifin-Wert an der Börse wurde auf 117.90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch