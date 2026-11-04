S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor einem Jahr eingebracht

Am 04.11.2025 wurde die Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 768.99 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.300 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (944.99 USD), wäre das Investment nun 1’228.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.89 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Parker Hannifin belief sich jüngst auf 117.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch