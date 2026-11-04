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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Parker Hannifin-Aktie gebracht.
Am 04.11.2025 wurde die Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 768.99 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.300 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (944.99 USD), wäre das Investment nun 1’228.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.89 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Parker Hannifin belief sich jüngst auf 117.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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