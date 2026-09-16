Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Parker Hannifin-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Parker Hannifin-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Parker Hannifin-Aktie 392.12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.255 Parker Hannifin-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 235.90 USD, da sich der Wert eines Parker Hannifin-Papiers am 15.09.2026 auf 925.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 135.90 Prozent vermehrt.
Parker Hannifin wurde am Markt mit 116.92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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