S&P 500-Titel Paramount Global-Aktie: Paramount Global reduziert Dividende

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Paramount Global am 04.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0.39 USD je Aktie vereinbart. So fiel die Paramount Global-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 59.38 Prozent. 447.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Paramount Global- Gesamtausschüttung um 35.12 Prozent gleich.

Paramount Global- Dividendenrenditeanpassung

Via NASDAQ beendete der Paramount Global-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 12.24 USD. Für das Jahr 2023 weist der Paramount Global-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2.64 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 5.69 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Paramount Global-Aktienkurs via NASDAQ 19.10 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -1.65 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Paramount Global-Aktienkurs.

Paramount Global-Dividendenvorhersage

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Verringerung der Dividende auf 0.20 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.65 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Paramount Global

Paramount Global ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 8.528 Mrd. USD. Das Paramount Global-KGV beträgt aktuell 0.00. Der Umsatz von Paramount Global betrug in 2023 29.652 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -1.69 USD.

Redaktion finanzen.ch