S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84.21 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Palo Alto Networks-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.876 Palo Alto Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’973.24 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 09.10.2026 auf 418.78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 397.32 Prozent.

Palo Alto Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 341.58 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs des Palo Alto Networks-Anteils belief sich damals auf 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch