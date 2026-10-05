Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Palo Alto Networks-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 05.10.2023 wurde die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie betrug an diesem Tag 118.39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Palo Alto Networks-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.845 Palo Alto Networks-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 403.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 340.60 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +240.60 Prozent.
Palo Alto Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 330.17 Mrd. USD gelistet. Das Börsendebüt der Palo Alto Networks-Papiere fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Palo Alto Networks-Papiers belief sich damals auf 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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