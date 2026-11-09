S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren eingebracht

Am 09.11.2021 wurden Palo Alto Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 117.114 Palo Alto Networks-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 313.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 36’755.15 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 267.55 Prozent gleich.

Alle Palo Alto Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 257.58 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palo Alto Networks-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2012. Den ersten Handelstag begann der Palo Alto Networks-Anteilsschein bei 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch