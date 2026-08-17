S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 17.08.2023 wurde die Palantir-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Palantir-Papiers betrug an diesem Tag 14.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.067 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’229.96 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 14.08.2026 auf 174.04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1’129.96 Prozent vermehrt.

Alle Palantir-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 418.49 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Aktie fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Palantir-Aktie wurde der Erstkurs mit 10.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch