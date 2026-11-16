S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Palantir-Papier statt. Der Schlusskurs des Palantir-Papiers betrug an diesem Tag 23.13 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 43.234 Palantir-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’262.86 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 13.11.2026 auf 167.99 USD belief. Damit wäre die Investition 626.29 Prozent mehr wert.

Palantir markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 404.18 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Das Palantir-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch