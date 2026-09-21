S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Palantir-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26.62 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 375.657 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66’731.78 USD, da sich der Wert eines Palantir-Anteils am 18.09.2026 auf 177.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 567.32 Prozent.

Palantir war somit zuletzt am Markt 426.66 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Palantir-Aktie fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Palantir-Aktie lag beim Börsengang bei 10.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch