S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 12.10.2023 wurden Palantir-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Palantir-Anteile an diesem Tag 17.94 USD wert. Bei einem Palantir-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 557.414 Palantir-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Palantir-Aktien wären am 09.10.2026 116’527.31 USD wert, da der Schlussstand 209.05 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 1’065.27 Prozent.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 500.92 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Palantir-Aktie wurde der Erstkurs mit 10.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch