Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Palantir-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Palantir-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.83 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 63.171 Palantir-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’564.12 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 11.09.2026 auf 167.23 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 956.41 Prozent.
Der Marktwert von Palantir betrug jüngst 400.83 Mrd. USD. Der Palantir-Börsengang fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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