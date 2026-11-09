|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Palantir-Anlage?
|
09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Palantir-Aktie statt. Der Schlusskurs der Palantir-Aktie betrug an diesem Tag 18.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.473 Palantir-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 877.83 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 06.11.2026 auf 160.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 777.83 Prozent.
Alle Palantir-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 387.37 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palantir-Papiere an der Börse NAS war der 30.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
|
16:02
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06:00
|Palantir alumni launch plan to ‘wake sleeping giants’ of European defence (Financial Times)
|
03.11.26
|Palantir-Aktie dennoch tiefer: Quartalsbericht fällt stärker aus als prognostiziert (finanzen.ch)
|
03.11.26
|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir nach Zahlen schwach (Dow Jones)
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
03.11.26
|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir unter Druck (Dow Jones)
|
03.11.26
|MÄRKTE USA/Börse uneinheitlich erwartet - Apple und Palantir schwach (Dow Jones)
|
03.11.26
|Palantir-Aktie nachbörslich trotzdem im Minus: Weiterhin schnelles Wachstum (AWP)
Analysen zu Palantir
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.