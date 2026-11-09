S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Palantir-Aktie statt. Der Schlusskurs der Palantir-Aktie betrug an diesem Tag 18.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.473 Palantir-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 877.83 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 06.11.2026 auf 160.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 777.83 Prozent.

Alle Palantir-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 387.37 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palantir-Papiere an der Börse NAS war der 30.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch