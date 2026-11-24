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|Rentabler Packaging-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Packaging-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Packaging-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Packaging-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Packaging-Papier an diesem Tag 84.72 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Packaging-Aktie investiert, befänden sich nun 1.180 Packaging-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 237.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280.76 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 280.76 USD, was einer positiven Performance von 180.76 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Packaging eine Börsenbewertung in Höhe von 21.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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