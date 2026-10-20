S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel hätte eine Investition in Packaging von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Packaging-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 135.54 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Packaging-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.378 Packaging-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 236.38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’743.99 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 74.40 Prozent gesteigert.

Packaging wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch