Packaging Aktie 1011163 / US6951561090
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel hätte eine Investition in Packaging von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Packaging-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 01.09.2016 wurde die Packaging-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.267 Packaging-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 296.35 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 31.08.2026 auf 233.94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 196.35 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Packaging einen Börsenwert von 21.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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