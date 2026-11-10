S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2023 wurden Packaging-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 155.63 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Packaging-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.425 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’634.71 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 09.11.2026 auf 254.41 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63.47 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Packaging betrug jüngst 22.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch