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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Packaging-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 10.11.2023 wurden Packaging-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 155.63 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Packaging-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.425 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’634.71 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 09.11.2026 auf 254.41 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63.47 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Packaging betrug jüngst 22.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Packaging Corp. of America
Analysen zu Packaging Corp. of America
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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